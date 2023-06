Centri estivi Iscrizioni entro il 23 giugno

Ci si può iscrivere fino al 23 giugno ai centri estivi organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Faro, per la prima volta anche per minori di età compresa dai 3 ai 6 anni.

Tutte le informazioni al sito www.comune.fermo.it, per una esperienza educativa arricchirà l’estate dei bambini e dei ragazzi fermani.

L’intervento ricreativo, finora tarato sui ragazzi dai 6 ai 14 anni, oggi si apre anche ai più piccoli proprio per dare risposte alle famiglie ancora alle prese col lavoro.

Si tratta di momenti gratuiti, per l’età tra i 3 e i 6 anni, il centro estivo durata per tutto il mese di luglio, suddiviso in due turni di due settimane ciascuno; dal lunedì al venerdì, dalle 7,45 alle 13,15 si sta alla palestra della scuola dell’infanzia Molini di Tenna, alla scuola dell’infanza San Michele Lido e alla scuola dell’infanzia di Villa Vitali, possono partecipare bambini e bambine residenti nel Comune di Fermo e frequentanti le scuole dell’infanzia statali del territorio comunale.

Il Servizio è gratuito e a numero chiuso. Graduatoria stilata in base alla certificazione Isee dichiarata. Non è previsto il servizio mensa e trasporto, ci saranno attività ludico-ricreative, laboratoriali, giochi d’acqua.

Per maggiori informazioni si può contatatre Chiara al numero di cellulare 329.9333542 oppure scrivere una mail all’indirizzo [email protected]