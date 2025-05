Centri estivi per gli anziani

Al via le iscrizioni per la partecipazione al soggiorno estivo, che si svolgerà a Darfo Boario Terme (Brescia) dall’8 al 22 giugno. Possono presentare domanda cittadini residenti over 60. Solo in caso di posti disponibili, dopo aver soddisfatto le domande dei residenti, saranno accolte quelle dei non residenti: "Come Amministrazione comunale – dice l’assessore alle politiche sociali, Carlotta Lanciotti - continuiamo a impegnarci nel fornire anche un supporto economico al progetto concorrendo al servizio di trasporto e alla spesa concedendo un contributo massima di 100 euro, a coloro che presentino un Isee inferiore a 25mila euro, previa presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dall’hotel".

Gli interessati dovranno compilare un modulo a disposizione presso lo sportello dei Servizi Sociali, situato nel Cortile delle Magnolie sul lungomare (aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30). La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio protocollo del Comune, in viale della Vittoria n. 162, entro e non oltre le ore 13 del prossimo 23 maggio. In caso di domande superiori ai posti disponibili, le ammissioni avverranno secondo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune".

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0734-680501 oppure 0734-680154.