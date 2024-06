Centri estivi per il mese di luglio, iscrizioni al via

Torna l’estate e Torre San Patrizio si sta organizzando soprattutto per le famiglie e per i loro figli con l’avvio dei centri estivi nel mese di luglio. La presentazione ufficiale del programma 2014 del centro estivo ci sarà martedì 11 giugno alle ore 21 presso la sala Consiliare del Comune. Sarà possibile iscriversi, sempre presso la sala consiliare, il 18 e il 20 giugno dalle ore 11 alle 13. Un programma intenso per bambini e bambine nella fascia di età dai 6 ai 14 anni che si dividerà in due momenti specifici. Dall’1 al 19 luglio le colonie presso la spiaggia di Lido di Fermo mentre dal 22 al 26 Luglio si torna a Torre San Patrizio presso il Parco di Villa Zara. Il nome del centro sarà "Non solo mare" appunto e i bambini saranno divisi in gruppi di pari età da 10 elementi con assistenti a loro esclusivamente dedicati. Il programma presso la spiaggia di Lido di Fermo prevede orni mattina la partenza in autobus alle 7,45 e l’arrivo allo stabilimento e intorno alle 8,15 prima di iniziare l’attività quotidiana che prevede, sigla iniziale e balli di gruppo, svolgimento di attività ludico-sportive ed altre attività prima della ripartenza intorno alle 11,45 e il rientro alle 12,30 in paese. Dal 22 al 26 luglio invece ci si sposta al Parco di Villa Zara con medesimo programma che prevede alle 7,45 l’accoglienza dei ragazzi che raggiungeranno la sede accompagnati dai genitori, per poi iniziare tutte le varie attività con anche momenti di attività libera e relax prima del ritorno a casa previsto alle ore 12. Centri estivi organizzati dall’Aics in collaborazione con la palestra Sirius e con il Comune di Torre San Patrizio.

Roberto Cruciani