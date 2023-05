Centri estivi, via libera a dieci associazioni

Considerato il ragguardevole successo di partecipazione fatto registrare dai centri estivi per minori organizzati negli ultimi tre anni, il Comune ha deciso di riproporli questa estate, favorendone l’attuazione con contributi alle famiglie a parziale copertura della spesa sostenuta. Il contributo è riservato alle famiglie che iscriveranno i propri figli ad uno dei centri estivi appartenenti alla rete comunale. Per individuarli l’Amministrazione ha emesso un bando di manifestazione interesse riservato ad associazioni, enti o quant’altri avessero i requisiti richiesti per gestirli. Hanno risposto in 10, tutti risultati idonei a svolgere il servizio. Sono: ’Sarabanda on the Beach’, ’Il Paese dei Balocchi’, ’La Casetta Azzurra’, ’Fit for Life’, ’Arcobaleno swimming Basket Camp’, ’Atletica Sangiorgese’, ’Virtus Camp’, ’Centro Ricreativo Don Bosco’, ’Holiday summer’, ’Micky Mouse’.

I contributi saranno erogati alle famiglie con Isee fino ad un massimo di 20.000 euro e alle seguenti condizioni: residenza del minore nel Comune di Porto San Giorgio, iscrizione ad un centro estivo di quelli autorizzati. I rimborsi alle famiglie vengono stabiliti in base alle fasce Isee: per fascia 0-7500 euro rimborso 300 euro per il primo figlio e 150 per figli successivi; fascia 7.500 –12.500 euro 200 primo figlio, 100 euro per i fratelli; fascia 12.500-20.000 euro: 150 primo figlio 75 per i successivi.

Per i bambini portatori di handicap finanziamento fino a 400 euro della quota di frequenza per un massimo di d4 settimane e ausilio di personale educativo a spese dell’ente, qualora si rendesse necessario sulla base della valutazione del servizio specialistico.

La graduatoria, tra le domande pervenute nei termini, verrà stilata in base al valore Isee in ordine crescente; il contributo concedibile è per la frequenza massima di quattro settimane; in caso di iscrizioni di più figli verrà indentificato come primo figlio quello con la maggiore spesa sostenuta dalla famiglia; i contributi saranno assegnati sino all’esaurimento dei fondi stanziati, tenendo conto della graduatoria sulla base del valore Isee, in caso di disponibilità di ulteriori risorse si provvederà allo scorrimento della graduatoria. La disponibilità complessiva per l’attuazione dell’intervento è di 12.000 euro, somma che potrà essere integrata in caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte dello Stato eo dell’Ats.

