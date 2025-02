Centro anziani, nonnina presidente onoraria

Non capita tutti i giorni di avere come compaesana una arzilla nonnina della bellezza di 103 anni. Così non appena Annunziata Iommi ha allegramente festeggiato l’ambito traguardo, i soci del centro sociale culturale sportivo di Casette d’Ete, a partire dalla presidente Cleofe Ramadoro e dal direttivo, hanno pensato di omaggiare in qualche modo l’ultracentenaria. "Innanzitutto, abbiamo voluto regalarle la tessera di socia onoraria del Centro, assegnandole anche il titolo di presidentessa onoraria" dicono. Una associata ha consegnato la tessera alla nonnina di Casette d’Ete, che l’ha accolta con vero piacere e con orgoglio. Un riconoscimento ovviamente simbolico che però il direttivo del Centro sociale ha deciso di tributare ad Annunziata che, ad oggi, risulta la più anziana di sempre nella frazione, in segno di stima, affetto, con la volontà di rendere ancora più significativo e l’aver raggiunto questa età con uno spirito brillante.