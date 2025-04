Centro congressi, il Comune ci riprova

Costa 10 milioni di euro ma la città deve dotarsi di un centro congressi. Si ritorna a parlare della realizzazione di un centro congressi o più realisticamente, di una struttura polifunzionale in grado di ospitare le più svariate iniziative sportive commerciali, culturali. Gli operatori locali ne hanno sollecitato per anni la costruzione all’amministrazione comunale, la quale pur condividendone le finalità non è potuta intervenire perché come dicono in Toscana "Senza lilleri un si lallera". La finalità più rilevante del centro congressi è la destagionalizzazione consistente nel favorire il flusso turistico con le iniziative fuori stagione per recuperare il movimento estivo in forte calo: "erano tanti anni che si parlava di creare questa struttura, ma senza nessuna concretezza e in assenza di un algoritmo che ne indicasse la rotta da seguire". Lo dichiara primo cittadino sangiorgese Valerio Vesprini aggiungendo che la costruzione del centro congressi costituiva uno dei punti più qualificanti del suo programma elettorale ed è per questo che nella riunione della giunta municipale in programma oggi stesso presenterà il progetto agli assessori e lo farà approvare per poi andare a caccia del finanziamento.

"Un progetto di 10 milioni di euro che non sono certo una bazzecola ma un investimento di grande rilievo di cui la città ha bisogno per il suo sviluppo economico" sostiene il vice sindaco ed assessore allo sport, Fabio Senzacqua. E’ stato lui i giorni scorsi a fare una capatina a Roma per informarsi a livello di ministero sulla strada da seguire per ottenere una cifra così consistente il più presto possibile.

Gli è stato suggerito di partecipare al bando che finanzia i lavori per le strutture e le aree dismesse. E così è stato fatto, prendendo in considerazione l’ex mercato ittico all’ingrosso, che è in un grave stato di degrado, nel quartiere sud su un’area comunale, e non demaniale sita di fronte al porto turistico. E’ la stessa area e la stessa struttura indicate dalla passata amministrazione e dagli operatori come ideali per la creazione del centro congressi, perché la maggior parte degli alberghi si trova in quella zona, sia perché è abbastanza prossima al casello autostradale. Insomma il turista che arriv per assistere o partecipare agli eventi promossi nel costruendo centro congressi troverebbe una buona accoglienza.

Silvio Sebastiani