Centro del riuso chiuso: "È un grave disservizio"

E’ un servizio chiuso dal 9 marzo che, in attesa di essere riaperto in tempi che, dicono, siano imminenti ma non ancora quantificati, è oggetto di polemica tra Pd e amministratori. Quando riaprirà? Chi lo gestirà? La Protezione Civile o qualche altro soggetto che risponderà all’avviso (in fase di definizione)? E’ la consigliera del Pd, Annalinda Pasquali, a sollevare la questione: "E’ stato creato un disservizio alla comunità", affermando che non regge la giustificazione degli amministratori circa l’assenza di un regolamento "perché esisteva un disciplinare che regolamentava il conferimento e il prelievo di beni dal centro, e differiva di poco da quello approvato ad aprile in consiglio, peraltro con immediata eseguibilità anche se nulla è stato ancora fatto per la manifestazione d’interesse pubblico per la gestione". E quand’anche si attendesse l’avviso "non c’è alcun motivo per chiudere il centro. Non esiste che un servizio pubblico già disciplinato venga chiuso in attesa di un nuovo regolamento – insiste la Pasquali – tanto più che quello oltre a contrastare la cultura dell’usa e getta, è un luogo di sostegno alle fasce deboli".

"Si trattava di regolarizzare una situazione che da troppi anni era gestita in maniera confusionaria e questo la Pasquali lo sa – ribattono il vicesindaco Andrea Balestrieri e l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente – visto che non è riuscita a stilare un vero regolamento. Chiudere il centro del riuso è stata la scelta giusta e rispettosa in un’ottica di miglioramento del servizio con l’approvazione di un vero regolamento in un recente consiglio comunale". Sull’aspetto solidale "gli uffici hanno subito allertato i servizi sociali per distribuire i beni presenti a famiglie in stato di necessità che ne avessero fatto richiesta". E adesso? "Stiamo definendo gli ultimi ritocchi – assicurano Balestrieri e Bracalente – prima della pubblicazione dell’avviso e tutti avranno la possibilità di aggiudicarsi la gestione del centro del riuso".

Per niente convinta, la Pasquali: "Il centro è stato chiuso inutilmente, perché il regolamento differisce di tre soli articoli rispetto alle linee guida. Bastava porre limitazioni o indicare integrazioni al servizio se non erano soddisfatti del suo funzionamento e intanto elaborare una nuova proposta e un regolamento in cui metterci del proprio". E rilancia: "E’ opportuno che il centro del riuso rimanga nell’area della Protezione Civile? Se il nuovo gestore non avesse nulla a che fare con la Protezione Civile, potrà avere libero accesso in quegli spazi dove ci sono tutte associazioni preposte alla sicurezza cittadina? La sede più idonea – è la proposta – è il centro di smaltimento, col quale deve essere integrato".

m.c.