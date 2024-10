Centro del Riuso, nessuna offerta

Dopo che, minoranza e maggioranza, hanno fatto un gran parlare sulla necessità di riattivare il Centro del riuso, chiuso dal 9 marzo scorso considerata la sua funzione solidale, sociale e di recupero e riciclo dei rifiuti, dagli uffici comunali si apprende che "alla scadenza del bando per la gestione del Centro, non sono state presentate offerte". Insomma, il bando (la scadenza era il 24 ottobre) è andato deserto. "Effettueremo già da lunedì mattina una riunione con gli uffici competenti – spiega l’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente – per decidere le azioni da intraprendere, sia per quanto riguarda le procedure che per la valutazione di soggetti potenzialmente interessati all’affidamento della gestione di questo servizio". Fino ad ora, il centro per il riuso, anche per la sua stessa collocazione, attiguo alla sede della Protezione Civile, era gestito dai volontari del Gruppo Comunale. "L’intenzione è quella di procedere quanto prima alla riattivazione di un servizio utile alla città" assicura la Bracalente. Il bando era rivolto esclusivamente a soggetti iscritti al Registro Unico del Terzo Settore, che non abbiano senza scopo di lucro, che avrebbero potuto gestire il Centro per 3 anni, eventualmente rinnovabili per altri 3. Nel bando, in realtà, oltre a prevedere che i gestori avrebbero dovuto occuparsi dei locali, delle aree esterne, della registrazione delle informazioni relative ai beni consegnati e distribuiti, di garantire l’apertura al pubblico almeno due giorni alla settimana, e, almeno una volta al mese, anche il sabato.