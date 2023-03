Centro di contrasto alla povertà

Segue dalla prima

Il centro, aggiunge Ranieri, si dovrà "integrare con quelli già esistenti per estendere reperibilità, qualità, multidisciplinarietà ed efficacia di intervento dell’attuale welfare di accesso all’ambito sociale XIX, incrementandone l’efficacia attraverso un approccio di prossimità". In sostanza si metterà a disposizione di tutto il territorio uno sportello di front office e segretariato sociale, accoglienza, orientamento, anche sanitario, una presa in carico in rete e un supporto per sbrigare le pratiche burocratiche, amministrative e di orientamento al lavoro. E ancora, ci sarà una unità di strada con operatori di prossimità in grado di intercettare il disagio più estremo e nascosto, e poi anche un servizio di sostegno psicologico. Sarà anche l’occasione per organizzare nel fermano un dormitorio di prima accoglienza, che oggi non esiste, e poi una comunità di secondo accoglienza. A supporto dell’immenso lavoro che fa ’il Ponte’ a Fermo, si provvederà ad un secondo servizio mensa, doccia e guardaroba, oggi sempre pieno di richieste, ma i potrà provvedere anche ad un servizio di taxi sociale per trasporti anche sanitari. Un progetto dunque di altissimo valore, un’idea di inclusione concreta che si spera possa coinvolgere tanti soggetti magari già impegnati nel settore del disagio e delle povertà. L’avviso è sul sito dell’Ambito, la documentazione dovrà pervenire, entro il termine del 27 marzo all’ufficio protocollo del Comune, alla pec dell’ambito o per raccomandata al comune. Info [email protected] oppure al seguente numero telefonico 0734.603167 o 0734.622794.