Centro diurno, il Comune partecipa ai costi di gestione

Trasferimento di fondi dal Comune di Porto San Giorgio a quello di Fermo per la compartecipazione ai costi di gestione del Centro Diurno di accoglienza per soggetti in trattamento dai servizi delle dipendenze patologiche. Per la gestione integrata del centro è stato approvato un protocollo d’intesa tra il Comune di Fermo, il Comune di Porto San Giorgio e l’Asur Area Vasta n. 4. Sulla base di quanto disposto dall’accordo di programma il Comune di Porto San Giorgio è tenuto ad erogare annualmente un contributo, quale compartecipazione alle spese di gestione del Centro stesso, entro il limite massimo di 10.000 euro, dietro attestazione da parte di Fermo delle somme effettivamente spese per il ripiano dell’eventuale disavanzo del servizio.

Di conseguenza il Comune di Porto San Giorgio ha assunto l’impegno di spesa pari a 10.000 euro e, vista la nota con cui Fermo, facendo riferimento all’accordo di programma, chiede la corresponsione di 10.000 euro così come concordato allegando anche i dati di presenza relativi all’utenza di Porto San Giorgio. Pertanto il dirigente comunale competente ha determinato di procedere alla liquidazione e al pagamento a Fermo dei sopra citati 10.000 euro.