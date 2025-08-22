Centro polivalente, completato l’iter

La nuova struttura polivalente al quartiere Fonte di Mare fa un ulteriore passo in avanti con l’avvenuta deliberazione della variante urbanistica che trasforma l’area da verde pubblico ad attrezzature civiche. "Completata la procedura urbanistica – dice l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri – vogliamo completare in tempi rapidi le successive fasi di progettazione per dare il via il prima possibile ai lavori". Si tratta di un investimento da 350mila euro, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, anno 2025. La costruzione avrà una superficie complessiva di 250 mq, con un locale principale di 90 m utilizzabile per varie attività, oltre a bagni, area ufficio, ripostiglio e magazzino. L’edificio fungerà anche da nuova sede per l’associazione di quartiere e, una volta ultimato, sarà individuato anche come sezione elettorale, per consentire ai cittadini di Fonte di Mare di votare, in occasione delle consultazioni, in un locale prossimo al luogo di residenza. La sede sarà realizzata tra le vie Mar Ionio e Mare del Nord. "Un altro passo per dare a Fonte di mare spazi e servizi che i residenti attendono da tempo e che ci eravamo impegnati a realizzare – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – Con questo investimento si va a creare un’area di filtro tra la zona residenziale e quella produttiva del quartiere, sarà una sede polivalente per momenti culturali, aggregativi e per dare alle associazioni della zona un punto di riferimento".