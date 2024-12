Centro preso d’assalto. Boom di teatri e musei. Strumenti giocattolo donati per i più piccoli

Riscuotono sempre grande successo le iniziative del ricco cartellone di Fermo Magica ed il Natale della Lampada 2024. Anche il 25 ed il 26 dicembre sono stati due giorni che hanno confermato presenze e partecipazione ai vari eventi. In particolare, nel giorno di Santo Stefano oltre 400 gli ingressi ai musei cittadini e circa 2 mila spettatori complessivi ai due spettacoli del musical "Aladin", a cura della Compagni dell’Ora ed il coordinamento di Luca Ciarpella Eventi, andato in scena ieri al Teatro dell’Aquila nel pomeriggio ed in serata.

Senza dimenticare le varie attrazioni del ricco programma che allieteranno le festività fino al 6 gennaio, fra cui, solo per ricordarne alcune, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la Casa di Babbo Natale, i tanti presepi, Tana di Rudolph, i laboratori, la musica ed i concerti. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Paolo Calcinaro che ha sottolineato il fatto che "il Natale di Fermo si conferma essere sempre un punto di riferimento con tante attrazioni e tante iniziative partecipate, che riscuotono sempre grande successo. Nella sola giornata di Santo Stefano una Fermo piena di visitatori e fermani che hanno apprezzato e tanto, a dimostrarlo i numeri sui musei e sul pubblico a teatro, un programma natalizio ricco che attrae e favorisce a tutti gli effetti le visite culturali e la conoscenza della città".

Parole di soddisfazione anche dagli assessori Mauro Torresi, Micol Lanzidei e Annalisa Cerretani per "un calendario di eventi che, prima con la pista sul ghiaccio e poi con le iniziative dell’Immacolata con cui si è entrati nel vivo del programma, rende Fermo protagonista del Natale dei cittadini fermani e non solo fino all’Epifania con le sue numerose proposte di ogni genere e per tutti i gusti".

Successo, grande interesse e partecipazione sta riscuotendo anche "Steve McCurry – Children" la mostra fotografica a cura di Biba Giacchetti a Palazzo dei Priori visitabile fino a maggio 2025 con protagoniste oltre 50 fotografie del celebre fotografo americano Steve McCurry che esplorano un percorso emozionante sull’infanzia. È l’unica esposizione tematica interamente dedicata ai bambini, realizzata nell’arco di quasi cinquant’anni di carriera di Steve McCurry, a sugellare un Natale perfetto e pieno di storie.

Un gesto di attenzione, una sensibilità verso i bambini nel periodo delle feste natalizie, particolarmente sentite dai più piccoli. Anche quest’anno la iCOM S.p.A., che commercializza gli strumenti musicali giocattolo con il marchio Bontempi, ha voluto donare nei giorni scorsi in Piazza del Popolo alle associazioni cittadine attive nel sociale strumenti musicali giocattolo.

A ringraziare, nel momento della consegna a nome dell’Amministrazione Comunale per questo gesto verso il sociale, l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri, il vice sindaco Mauro Torresi e l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, che portando i saluti ed i ringraziamenti del Sindaco Paolo Calcinaro, hanno voluto esprimere gratitudine all’azienda, rappresentata per l’occasione dallo storico collaboratore Pierluigi Pompei, responsabile dell’Ufficio Grafico della Icom Spa, per aver coordinato questo progetto su Fermo e per aver pensato alle sue realtà, enti e associazioni che operano quotidianamente in questo settore.

"Siamo molto contenti di aver portato questa nostra iniziativa per il secondo anno consecutivo nella città di Fermo - ha detto Pompei. Un progetto voluto fortemente dall’Amministratore della Azienda, dott. Andrea Ariola in tutta Italia toccando diverse città e Comuni italiani, fra cui Fermo, dove come sempre ci è stata riservata una bellissima accoglienza, per cui ringrazio l’Amministrazione Comunale. Si tratta di un nostro modo per essere accanto ai bambini ed alle realtà che sono molto vicine loro sia umanamente che con grandi competenze".

La donazione sarà destinata infatti alle seguenti associazioni: Asscoop, Mondo Minore, Opera Don Ricci, L’Isola che non c’è, Fondazione Sagrini, Il Ponte, Pars “Pio Carosi”, Croce Rossa, Il Faro, Il Picchio.