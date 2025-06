Centro professionale Artigianelli tra passato e futuro

La giornata dell’undici giugno non è stata scelta a caso per la chiusura delle lezioni. L’undici giugno del 1887 nasceva a Monte San Martino Ernesto Ricci, più tardi sacerdote e iniziatore degli Artigianelli, prima un luogo di accoglienza, successivamente un istituto dove si sono formati ad un mestiere centinaia di giovani. Ragazzi che hanno imparato ad essere falegnami, meccanici, idraulici, tipografi, e che hanno coperto la nostra provincia di laboratori e piccole imprese. Nelle aule del grande edificio fermano si sono formati, come abbiamo detto, e sono cresciuti in umanità, responsabilità, cultura.

Al piano terra della sede è stata montata una mostra che sarà itinerante. Racconta del fondatore. I pannelli spiegano delle origini di don Ernesto, della sua vocazione, dell’opera educatrice, della pedagogia usata e della sua profonda spiritualità. Un ultimo "quadro" lega il sacerdote ad una suora: la Beata Madre Speranza, colei che, dopo la morte di don Ricci, ne raccolse l’eredità portandola sino ad oggi. Rivolgendosi ai suoi studenti, padre Sante Pessot, direttore del Centro, ha sottolineato che "la vita si gioca nella quotidianità e non negli eventi, si gioca nelle cose di tutti i giorni".

Oggi il Centro Professionale Artigianelli prepara i giovani ad essere, operatori di impianti termoidraulici, delle calzature, design, tecnica e accessori della moda, operatori per la riparazione dei veicoli a motore, operatore delle produzioni alimentari, ma non solo questo. Grande attenzione viene riservata anche alla cultura in senso ampio, allo sviluppo globale. Ieri, tre ragazzi (Camara Nassau, nigeriana, Felix Antonio Malatacca, Maria Lavinia Dumitru), hanno letto altrettanti testi contenenti le fiabe di due zone del mondo agli antipodi: l’Istria e la Nigeria. Sono alcuni degli studenti che hanno seguito i corsi di Tecniche di relazioni sociali.

Il Centro Professionale Artigianelli ha avviato anche un percorso didattico riguardante la piegatura della lamiera. Il corso è stato guidato dal prof Alessandro Evandri, già studente degli Artigianelli. Come dire: dal banco alla cattedra. Questo ulteriore percorso formativo è stato messo in piedi con la collaborazione della ditta 3L di Stefano Luzi che, in occasione della conclusione delle lezioni, ha consegnato gli attestati agli studenti Ludovico Cardinali, Alex Governatori, Iacopo Iacoponi, Ornest Klari, Karanjot Singh, Cristian Branco, Valentino Cintio, Nicolas Lattanzi, Manuel Llanaj e Duiego Minnoni.