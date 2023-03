Centro raccolta, tre giorni di apertura

Sono sempre più impegnate e attive le associazioni di volontariato cittadine che operano a beneficio degli altri. Va inquadrato in questo senso l’ottimo risultato ottenuto della sezione Avis ‘V. Scoccini’ il cui nuovo presidente, Sandro Birilli, ha comunicato di recente una bellissima novità: "È stata confermata la terza giornata di apertura per le donazioni del nostro Centro Raccolta, al primo piano del presidio ospedaliero".

Una notizia importante. Che consentirà al sodalizio cittadino di poter garantire, anche per il 2023, i numeri lusinghieri che ha sempre totalizzato, in termini di donazioni e di plasma. "Ringraziamo per la fiducia accordataci, la dottoressa Siracusa, primaria del Dipartimento Trasfusionale delle Marche" aggiunge Birilli che, sabato prossimo, si prepara a presentare la sezione ‘giovani’ dell’associazione avisina. Intanto, si sta dando da fare anche la Croce Azzurra, non solo organizzando un nuovo corso di formazione di Primo Soccorso aperto a tutti, ma anche distribuendo le uova di Pasqua realizzate apposta per l’associazione da una nota industria dolciaria marchigiana e il cui ricavato sarà destinato a migliorare le prestazioni della pubblica assistenza.