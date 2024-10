Centro sociale in arrivo: "Ora bisogna sistemarlo"

"A Porto San Giorgio nascerà un nuovo centro sociale a sevizio del quartiere centro". Lo rende noto il sindaco, Valerio Vesprini definendola un’opera necessaria, utile ed importante per il sevizio che è chiamato svolgere non solo a livello sociale ma anche in quello della sicurezza. Questo perché il locale scelto per istituirlo appartiene alle ferrovie ed è prossimo alla stazione. "Ora – aggiunge il primo cittadino – si tratta di dare una sistemata a quel locale. Per eseguirla l’amministrazione darà il proprio supporto al gruppo di cittadini che si è costituito allo scopo". Del gruppo fanno parte persone note, come Dario Laurenzi, Massimo Agostini, Marcello Olivieri, Marco Viozzi, Guerriero Berardini. La curiosità può essere che tre di loro sono ex presidenti della Pro Loco cittadina. Era un’esigenza fortemente avvertita di disporre di un luogo di aggregazione sociale non solo da parte dei residenti del centro, ma anche da tutti i sangiorgesi interessati ad avere un punto di riferimento. Per dare forza alle richiesta di istituzione del centro sociale le stesse sono state accompagnate da petizioni e raccolta di firme. E finalmente pare che l’obiettivo sia stato raggiunto. E’ giusto ricordare che il primo e più strenuo sostenitore del centro sociale fu Francesco Della Barca. In alternativa aveva scelto una panchina di piazza Matteotti, di fronte al bar Novecento, dove si poteva vedere e salutare sempre. Finché un mattino quella panchina restò vuota e la piazza pianse il più fedele dei suoi frequentatori. Dunque la richiesta risale ad una ventina di anni fa. Nella ’preistoria’ era invece il caffè Novecento a costituire il luogo di aggregazione, frequentato per il caffè ma anche per partecipare alle discussioni.

Silvio Sebastiani