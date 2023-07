Centro sociale moderno e funzionale

Passo avanti per il nuovo centro sociale di Santa Petronilla. In questi giorni la ditta B-Tekna srl si è aggiudicata i lavori di realizzazione della nuova struttura. Un intervento che prevede un nuovo centro, che sorgerà al posto di quello attuale, e che avrà delle caratteristiche moderne e funzionali. Sarà sismicamente adeguato, con prestazioni energetiche di livello che consentiranno grandi risparmi per il riscaldamento e l’illuminazione: la struttura sarà dotata, infatti, anche di corpi illuminanti a bassissimo consumo sul tetto verrà installato un impianto fotovoltaico.

"Ricreare polo di aggregazione era importante, del resto il ruolo dei centro sociali è sempre di fondamentale importanza nei quartieri e nella vita cittadina – ha detto il sindaco, Paolo Calcinaro – un servizio quello dei Centri sociali che svolge un compito rilevante. In questo caso era necessario intervenire realizzando una nuova struttura al posto di quella che c’è ora, come abbiamo ricordato anche quando abbiamo recuperato e riqualificato i giardini, senza contare i servizi esistenti e operativi da tempo nel quartiere come ad esempio l’ambulatorio di pediatria e di medicina di base". "Un’opera che rientra nel Piano delle Opere Pubbliche e che va nella direzione di migliorare la possibilità di partecipazione con una struttura nuova e adeguata rispetto a quella attuale, energicamente anche moderna ed efficiente", ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani.

"L’aggiudicazione dei lavori è un nuovo passo avanti per un’opera attesa e necessaria in questo quartiere, che tiene conto del ruolo dei centri sociali, sempre partecipati e vissuti da tanti cittadini. L’adeguamento degli spazi andrà verso questo obiettivo", ha detto l’assessore Alberto Scarfini. "L’attenzione e la cura verso i luoghi di socializzazione è sin dall’inizio un obiettivo che perseguiamo proprio perché crediamo nel ruolo fondamentale dell’aggregazione e della socialità e la ricostruzione di questo nuovo Centro Sociale ne è un’ulteriore dimostrazione", conclude l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri.