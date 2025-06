Centro sportivo ex Cops. Una targa per ricordare i caduti della polizia: "Resta un luogo simbolo"

Da domenica scorsa una targa che ricorda e fa memoria degli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno dato la vita per la sicurezza della società civile campeggia al Centro Sportivo del Collegio Orfani Ex Cops in via degli Appennini. E’ stata scoperta alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro, del vicario del Prefetto Alessandra De Notaristefani Di Vastogirardi, del Commissario Capo della Polizia di Stato Gaia Maralfa, degli aderenti all’Associazione nazionale polizia di stato (Anps). Un breve ma sentito momento che ha visto riunirsi ex allievi provenienti da diverse località italiane che hanno risposto dopo la richiesta arrivata da due ex allievi come Salvatore Canino e Mario Pagano e dell’Anps, cui ha collaborato il fermano Massimo Monti, a nome di chi ha frequentato questo luogo storico come l’ex Cops ed il centro sportivo per onorare quanto fatto dai loro padri negli anni passati nell’esercizio delle loro funzioni.

Dopo la benedizione impartita da Padre Lorenzo della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Fermo, il primo cittadino nel dare il benvenuto e nell’accogliere i presenti ha sottolineato il ruolo storico che ha avuto la Cops quale luogo di crescita scolastica, culturale, sportiva e personale per generazioni di giovani che giungevano in città da ogni parte d’Italia. Ha anche ricordato l’opera di riqualificazione portata avanti già da qualche anno dall’amministrazione comunale al centro sportivo, sulla base della locazione sottoscritta nel 2016 con il Fondo Assistenza per il Personale della Polizia.

Alessandra De Notaristefani, nel portare il saluto del Prefetto Edoardo D’Alascio, ha messo in evidenza la valenza storica dell’ex Cops, il ruolo delle istituzioni e dell’amministrazione comunale che ha riqualificato l’area, mettendola a disposizione di tante società e associazioni sportive cittadine. Il Commissario Capo Maralfa ha ricordato il valore dell’ex Cops nella città di Fermo, quanto sia stato importante, formativo e aggregativo per tanti giovani il Collegio Orfani che ha operato a Fermo dagli anni ‘60 fino al 2008 e che oggi hanno modo di ritrovarsi e ricordare quell’esperienza grazie a giornate come questa.

Salvatore Migliore, segretario sezione Anps di Parma ma fermano d’adozione, a nome dell’Anps ha proposto nei mesi avvenire un raduno nazionale di aderenti all’associazione e quindi di ex allievi a Fermo, con un invito che cercherà di raggiungere tutti coloro che da ogni regione della Penisola hanno frequentato l’ex Cops a Fermo. Presente anche il consigliere comunale Luigi Acito, il padre del quale è stato negli anni di realizzazione della Cops (fine anni ‘50) il capocantiere dell’impresa esecutrice.