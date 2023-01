‘Centro Territoriale’ Partono le attività per il dopo scuola

Grazie alla collaborazione fra l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Montegiorgio, l’Ambito Sociale 19 di Fermo promotore del progetto e la Cooperativa ‘Il Faro’ che gestirà le attività cpon il suo personale, sarà istituito un nuovo progetto sperimentale rivolto a minori in età scolare da 6 e 14 anni rivolto a Montegiorgio e paesi limitrofi. L’iniziativa denominata ‘Centro Territoriale’, svolgerà le sue attività a partire da lunedì prossimo presso i locali del centro sociale ‘La Ragnatela’ a Piane di Montegiorgio, e sarà aperto tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì con orario 15-18. Il programma pensato per le famiglie è rivolto ai minori e sarà articolato in due sessioni: una prima parte dedicata al dopo scuola per seguire i ragazzi nelle attività di studio e compiti, la seconda parte con attività di laboratorio mirate a far socializzare e sviluppare attività di formazione utile anche per la didattica. Al momento sono disponibili 12 posti per il dopo scuola e 20 posti per il laboratorio, le iscrizioni sono già aperte per info sarà sufficiente contattare il comune al numero 0734-952053, il corso resterà in funzione fino a giugno.