Centrodestra, la Lega perde altri pezzi

Verso le elezioni amministrative, a che punto sono le forze politiche e civiche di Sant’Elpidio a Mare? Sul fronte del centrosinistra, i giochi pare siamo ormai belli che fatti: candidato sindaco Mirco Romanelli, a capo di una coalizione di cui fa parte il Pd e almeno un paio di liste civiche, una delle quali esprime il candidato sindaco. Non sembra ci sia l’intenzione di allargare più di tanto la coalizione ma, finché non c’è l’uscita ufficiale, mai dire mai.

Resta complesso il quadro del centrodestra dove, al momento, la scelta del candidato è lasciata in standby in quanto le forze politiche intendono prima ragionare intorno a un progetto e alla creazione di una coalizione di cui, oltre ai partiti del centrodestra, faranno parte anche alcune liste civiche. Sul fronte dei partiti, Fdi, Fi, Lega, Noi Moderati andranno insieme (lo step elettorale successivo per le regionali, impone un fronte unito).

Qualche perplessità c’è sulla Lega che, dopo aver perso Ubaldo Belletti (confluito in Fi, con tanto di incarico di partito a livello regionale), perde anche Paola Pieroni, la referente elpidiense del partito di Salvini. È il commiato polemico della Pieroni che, al momento, sostiene di non aver scelto altre opzioni, e parla di "una scelta sofferta, ma necessaria. Si può fare di tutto, e rispettare l’esito di ogni discussione, solo se ci si sente parte di un progetto comune. Non ha più senso se intorno si percepisce continua indifferenza, aperta ostilità e manipolazione". Un ‘j’accuse’ piuttosto pesante da una delle salviniane più convinte, che lascia fuori dal suo raggio di critica, il leader Matteo Salvini, l’on. Mirco Carloni, la consigliera regionale Anna Menghi e l’assessore regionale Filippo Saltamartini. "Se molti, nella Lega del fermano, se ne sono andati – conclude - qualcuno si faccia una domanda".

Persi i due esponenti con maggiore visibilità, non è ben chiaro chi rappresenta la Lega. Ma per il centrodestra non si sta rivelando facile neanche costruire una coalizione allargata alle civiche, obiettivo che pare si sia arenato a causa di pregiudiziali e individualismi. Solo una volta superato questo scoglio, il centrodestra si prepara a ragionare intorno a una candidatura condivisa. La data delle elezioni ancora non c’è (si ipotizza metà maggio) per cui di tempo per trovare la quadratura del cerchio ancora ce n’è.

