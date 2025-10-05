Ceolini: "Vetrina per il nostro. Made in Italy"

Le collezioni delle aziende calzaturiere del fermano sono protagoniste ad Almaty, capitale economica del Kazakistan, per il consueto appuntamento de "La Moda Italiana@Almaty", evento di riferimento per l’Asia Centrale. La manifestazione gode anche del supporto di Regione Marche e Regione Campania. Si preannuncia in particolare una presenza record di imprese: 86 espositori e oltre 100 marchi in vetrina. Numeri che testimoniano l’importanza crescente della manifestazione. Per oltre 400 buyer provenienti da tutta la regione è un’occasione imperdibile per entrare in contatto diretto con le collezioni in rappresentanza di tutti i comparti: calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori. La manifestazione rappresenta un’opportunità unica per le aziende italiane di consolidare la propria presenza su un mercato strategico. Un’area in forte espansione economica e commerciale, che guarda con crescente interesse all’eccellenza produttiva di alta qualità Made in Italy nei settori della moda. A rafforzare il valore dell’iniziativa, l’azione strategica di Ice Agenzia, che attraverso un articolato programma di incoming curerà la selezione e l’invito di oltre 100 buyer altamente profilati, interessati a stabilire partnership commerciali con produttori italiani. Sono attesi operatori dai principali Paesi dell’area: oltre al Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan. "Partecipare alle fiere internazionali è, oggi più che mai, un passaggio strategico imprescindibile per le aziende italiane del settore moda – ha detto Giovanna Ceolini, presidente assocalzaturifici e Confindustria Accessori Moda – e questi appuntamenti rappresentano non solo una vetrina globale per il nostro Made in Italy, ma anche un’opportunità concreta di sviluppo commerciale, networking e aggiornamento sui trend e le dinamiche dei mercati esteri.