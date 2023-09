Ceramica, l’appello:: "Salviamo il corso"

La sezione ‘Ceramica’ presso il Liceo artistico ‘Preziotti Licini’ di Fermo inaugurato nel 1959, l’unica ancora attiva in tutte le Marche quest’anno non avrà la terza sezione. L’insegnnate chiede sostegno all’Usr (Ufficio scolastico regionale), per dare un futuro a quest’istituzione del territorio. Il biennio nel Liceo è propedeutico, uguale per tutti gli studenti, poi alla fine del secondo anno viene fatta la scelta dell’indirizzo. Purtroppo quest’anno la sezione di Ceramica rischia di saltare, ci sono solo 6 iscritti contro il minimo previsto di 12 alunni. Quindi i 6 rimasti scoperti saranno reinseriti negli altri indirizzi. "La scuola è iniziata da poco – commenta Alessandro Pardi, docente del corso di ceramica – ma è saltata subito all’attenzione di molti che il corso di Scenografia con sei iscritti è stato tutelato dando la possibilità allo stesso di formare una classe terza, garantendo così la continuità che invece è stata negata al corso di Ceramica. I genitori degli alunni che hanno visto i propri figli iscriversi nel mese di gennaio 2023 al corso di Ceramica, mi hanno chiesto spiegazioni sull’accaduto vista la delusione degli alunni. Il laboratorio di Ceramica ha vinto di recente un premio prestigioso dedicato agli artisti Under 19 provenienti da licei di tutta Italia, esattamente il 27 luglio di quest’anno, presso Villa Paris a Roseto degli Abruzzi. L’ opera dal nome ‘Anagenesi’ è stata realizzata dalla giovane studentessa Anastasia Benignetti. Questo per sottolineare l’importanza e la validità di corso".

a.c.