Cercasi mensa per i dipendenti

Dopo aver esternalizzato il servizio della mensa comunale per gli alunni delle scuole cittadine, adesso l’amministrazione è alla ricerca di esercizi di ristorazione che siano interessati a offrire un servizio di mensa (tipo aziendale) al personale dipendente del Comune di Montegranaro per l’intero 2023, o quasi. Considerando che per raccogliere le eventuali manifestazioni d’interesse da parte di esercenti della ristorazione cittadini e non, viene indicato come termine ultimo il 31 gennaio, è presumibile che la durata dell’appalto abbia inizio quantomeno a febbraio e, in ogni caso, è eventualmente rinnovabile per altri due anni. Secondo quanto riportato nell’avviso, il servizio consiste nella somministrazione di un pasto del valore di 10,50 euro di cui 7 euro sono a carico dell’ente, mentre la quota rimanente (3,50 euro) è in capo al dipendente comunale che dovrà pagarli direttamente al gestore del servizio.

m.c.