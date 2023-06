Cercava una pistola, ma spunta cocaina

Avevano fatto scattare un blitz nella sua abitazione e avevano rinvenuto un quantitativo di cocaina. Per questo motivo un 35enne albanese, residente a Fermo, è stato rinviato a giudizio e finirà alla sbarra per rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il sequestro della droga era scattato nel luglio scorso e il detentore della cocaina era finito in manette. A seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, i poliziotti avevano infatti trovato il giovane in possesso della sostanza stupefacente. In particolare, gli investigatori, nell’ambito delle quotidiane attività di indagine, avevano appreso della possibile presenza di un’arma all’interno dell’abitazione dell’albanese già noto alle forze di polizia e già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare disposta dal tribunale di sorveglianza di Ancona per molteplici condanne e denunce per traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli agenti, acquisita la notizia, avevano fatto immediatamente accesso nell’abitazione del giovane ma, nel corso della minuziosa perquisizione dei locali, non avevano riscontrato la presenza della pistola, rinvenendo invece della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione per la suddivisione della droga e il materiale utile al confezionamento delle dosi. Il materiale era stato sottoposto a sequestro penale e i fatti comunicati all’autorità giudiziari.