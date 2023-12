Cerimonia al liceo Onesti. Assegnata la borsa di studio dedicata a Roberta Fentini

Era una studentessa di grande valore Roberta Fentini, sui banchi del liceo scientifico T.C. Onesti era brillante e aveva successo ma non trascurava mai di dare una mano ai compagni, generosa e bellissima com’era. Ecco allora che dopo la sua scomparsa prematura, a soli 39 anni, nel 2015, i suoi compagni, liceali di ieri, hanno deciso subito che Roberta non se ne sarebbe mai andata via, dal loro cuore e dalla scuola in cui si è diplomata. È nata per questo la borsa di studio che porta il nome di Roberta Fentini e che ogni anno premia lo studente migliore del liceo scientifico, grazie al supporto degli amici di Roberta, di suo marito, della famiglia tutta. C’erano tutti ieri alla cerimonia di consegna dell’ottava borsa di studio nel suo nome, in aula magna, alla presenza di chi c’era in quella fantastica classe, assieme a Roberta, la sua famiglia, con la sorella Romina, la dirigente Marzia Ripari e il coro della scuola, diretto dalla docente Sandra Carmelina Moschella, per un momento di ricordo carico di emozione e di amore. La tradizione vuole che prima delle festività natalizie venga consegnata allo studente o studentessa che nel quarto anno ha ottenuto la seconda media più alta, il primo infatti prende la borsa della Carifermo, la borsa di studio di 500 euro oltre al bacio di tutti gli ex compagni di scuola di Roberta. Durante la cerimonia, i ragazzi sono stati esortati ad agire con curiosità e passione perché sono gli ingredienti che portano alla conoscenza e al miglioramento di sé e della società. Altro tema trattato è l’importanza del rispetto delle regole, che non vuol dire ridurre i propri spazi ma rappresentano la difesa della libertà individuale e collettiva. Ad aggiudicarsi la borsa è stato Matteo Catalini di Monte Urano.

"Tutti i premiati entrano a far parte della storia di Roberta e della nostra storia, hanno spietato gli organizzatori, ci auguriamo che questo premio sia da stimolo ulteriore per questi ragazzi che sono già straordinari, con questo spirito ogni anno siamo qui", conclude Amato Mercuri che coordina il team degli ex compagni di scuola di Roberta Fentini. Roberta è nata nel 1976 e viveva a Collina Nuova una piccola frazione di Monte Vidon Combatte purtroppo dopo una vita piena che l’aveva portata a formare una splendida famiglia e trasferirsi a Numana, ancora troppo giovane veniva colta da quel male terribile che l’ha portata via a novembre 2015, quel Natale dopo vent’anni dal diploma tutti i suoi compagni di scuola del liceo si sono ritrovati , hanno subito ritrovato lo spirito liceale grazie a Roberta. "Lei li ha riuniti, era speciale, era simpatica e curiosa, un po’ ritrosa ma faceva copiare i compiti a tutti e poi molto bella". Il primo anno, la borsa di studio è stata assegnata a Valentina Ameli di Torre di Palme mentre nel 2017 è toccato a Lorenzo Giacomozzi di Fermo, nel 2018 è stata premiata Caterina Romanelli di Ponzano di Fermo, nel 2019 Edoardo Tacchetti di Fermo, 2020 Francesca Cognigni di Porto San Giorgio, nel 2021, Amaltea Paradisi di Amandola e nel 2022 Giulia Alessandrini di Fermo.

Angelica Malvatani