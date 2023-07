Cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti della media Galilei

La scuola secondaria di primo grado Galilei ha voluto concludere l’anno scolastico con la tradizionale cerimonia di consegna delle certificazioni del progetto Key For Schools in collaborazione con l’Università di Cambridge. La consegna dei diplomi ha visto protagonisti 47 alunni delle classi terze che hanno frequentato e superato l’esame finale, ad accoglierli la vice preside, Sabrina Pacini, la responsabile di plesso, Patrizia Rita Mataloni, le due insegnanti che hanno curato il progetto Sabina Montemorà e Francesca Mangoni. Insieme alla rappresentanza dell’Istituto Comprensivo, presente anche la direttrice del centro Cambridge delle province di Ascoli e Fermo, Monia De Giorgis. "È con grande orgoglio che mi trovo qui come da tanti anni ormai, a consegnare questa certificazione che, grazie all’ impegno di studenti e docenti ha ottenuto risultati eccellenti – ha dichiarato la De Giorgis - Sono molto orgogliosa di collaborare con questa scuola, centro di formazione Cambridge da molti anni ormai, perché investe sulle lingue e sul futuro dei nostri ragazzi che saranno, a tutti gli effetti, cittadini europei".

I corsi sono stati frequentati in modo gratuito da novembre a marzo, al termine delle lezioni gli alunni sono stati sottoposti ad un esame volto a verificare le loro capacità nelle 4 abilità fondamentali della lingua inglese con una prova di ascolto, una produzione scritta, la comprensione e la prova orale. Un esame impegnativo che permette ai ragazzi di ottenere una certificazione importante e sempre più necessaria al giorno d’oggi, in cui una delle prerogative principali è proprio quella di conoscere ad alto livello le lingue straniere, inglese in primis.

Nadir Tomassetti