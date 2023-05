Cerimonia per i caduti del mare

L’Amministrazione comunale intende ricordare, oggi 7 maggio, i caduti del mare. Alle 11, in piazza del Marinaio (antistante l’istituto delle suore Canossiane) verrà officiata la santa messa e deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento, ivi esistente. In caso di maltempo la celebrazione religiosa si terrà nella cappella delle Canossiane. Nel frattempo il personale del Comune sta concludendo una serie di interventi necessari ed urgenti nella piazza.

"Il monumento è oggetto di lavori di pulitura – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lauro Salvatelli –. Oltre alla sistemazione del verde e dell’arredo urbano è stato installato un sostegno per le bandiere. Nei prossimi giorni verrà effettuata una ricognizione dei giochi per i bambini per valutare gli opportuni interventi di riparazione da eseguire. Oltre alla realizzazione di importanti opere, riteniamo prioritario preservare quelle esistenti".