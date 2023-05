Cerimonia per i Caduti del mare Vesprini: "Mai più tragedie"

Cerimonia in onore dei Caduti del mare, in piazza del Marinaio. Dopo la celebrazione della messa è stata deposta una corona d’alloro dinanzi al monumento. Numerosi i cittadini intervenuti, insieme ai rappresentanti dell’associazionismo e dell’Amministrazione comunale: "Ci ritroviamo oggi, in questa celebrazione, per ricordare il sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita in mare - ha affermato, nel suo intervento, il sindaco Valerio Vesprini - . Lo hanno fatto mentre cercavano di portare a termine il loro lavoro. I Caduti del mare rappresentano per la comunità sangiorgese un ricordo vivo e doloroso. Il 30 marzo di quest’anno è stato l’88esimo anniversario della tragedia del Fortunale. Dai documenti dell’epoca, dalle cronache e dai ricordi dei marinai e delle loro famiglie sono arrivate a noi le difficoltà di quegli anni e la narrazione dei rilevanti rischi che venivano costantemente corsi. Per questo sentiamo forte la necessità di onorare la memoria di quanti perirono in quella notte e nelle altre tragedie che hanno segnato la storia di Porto San Giorgio. Auspichiamo che nessun’altra comunità sia costretta ad assistere a eventi luttuosi, l’attenzione deve rimanere sempre alta per garantire la sicurezza in mare come altrove".