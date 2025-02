Cerimonia per ricordare il commissario Palatucci

Il piazzale antistante l’ex stazione ferroviaria di Servigliano divenuta ‘Casa della Memoria’, ieri ha ospitato la cerimonia in ricordo del commissario di pubblica sicurezza Giovanni Palatucci, ultimo questore della provincia di Fiume, deportato nel campo di sterminio di Dachau, dove morì il 10 gennaio 1945, a soli 36 anni. A Giovanni Palatucci era stata conferita nel 1995 la Medaglia d’Oro al Merito Civile, mentre nel 1990 era stato riconosciuto ‘Giusto fra le Nazioni’ per aver aiutato migliaia di ebrei italiani e stranieri a sfuggire dalle deportazioni nei campi di concentramento nazisti. Dal 2004 è Servo di Dio per la Chiesa Cattolica.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità tra cui il questore Luigi Di Clemente, il sindaco di Servigliano Marco Rotoni, il vicario del Prefetto Alessandra de Notaristefani Di Vastogirardi, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Gino Domenico Troiani e della Guardia di Finanza Massimiliano Bolognese, il presidente dell’associazione ‘Casa della Memoria’ Giordano Viozzi e gli studenti dell’Isc di Falerone. La cerimonia si è svolta in stile sobrio con la deposizione di un omaggio florale alla targa realizzata nel 2021 e la preghiera recitata dal cappellano della polizia Don Adam Baranski.