Ceroni con 2.784 preferenze è la donna più votata nel Fermano

"Soddisfatta del mio risultato personale, e sono felice per la riconferma alla guida della Regione di Francesco Acquaroli". Sono le prime parole di Elisabetta Ceroni, sindaca di Rapagnano, ma anche candidata alle ultime elezioni regionali nelle fila di Fratelli d’Italia, ottenendo 2.784 preferenze e risultando di fatto la donna più votata nel Fermano. "Sono stata orgogliosa che la squadra di Fratelli d’Italia e Francesco Acquaroli abbia pensato alla mia candidatura per questo appuntamento. La mia è stata una candidatura di servizio e quindi sono felice che Francesco Acquaroli sia stato riconfermato. E’ ovvio che quando sei in una competizione, qualunque essa sia, per natura sei portata ad impegnarti per vincere, e mi sono spesa al massimo delle mie energie per portare avanti questa campagna elettorale. Devo ringraziare Andrea Putzu con cui in queste ultime settimana siamo stati a stretto contatto in occasione dei numerosi incontri con la popolazione". Poi arriva ovviamente una considerazione sul suo risultato, e l’invito ai colleghi che andranno a ricoprire il ruolo di consiglieri regionali.

"Nella tarda serata di lunedì sono stata letteralmente sommersa di messaggi di grande affetto – continua Elisabetta Ceroni – e non nascondo che la cosa mi ha fatto piacere, credo di essere una persona empatica, credo che le persone abbiano riconosciuto il mio modo di essere, di impegnarmi e questo mi ha mi ha riempito di orgoglio. Auguro un buon lavoro ai consiglieri regionali che andranno a svolgere quest’importante ruolo in Regione, fra cui Paolo Calcinaro che ha compiuto un percorso di spessore e siamo certi sarà una persona capace che conosce bene il Fermano e le sue necessità. Come ho già detto, la mia è stata una candidatura di servizio, e continuerà a svolgere il mio servizio come sindaca di Rapagnano".

a.c.