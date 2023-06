’Cerreto medievale’: 4mila presenze in due giorni

La quinta edizione di ‘Cerreto Medioevale’ si conclude con risultati lusinghieri in termini di presenze, ma soprattutto con la consapevolezza che questa manifestazione piace anche fuori dai confini regionali. Le condizioni meteo sfavorevoli di domenica non hanno aiutato l’associazione ‘Rivivi Cerreto’, ma nonostante tutto i volontari che hanno lavorato senza sosta sono soddisfatti del risultato. "L’ultima edizione risale al 2018 e in due giorni – racconta Marco Rapazzetti, direttore artistico di Cerreto Medioevale – abbiamo registrato circa 4.000 presenze. Quest’anno facendo un raffronto con i viaggi dei bus navetta solo nella giornata di sabato abbiamo raccolto 3.000 visitatori. Domenica nonostante il meteo incerto sono arrivati ugualmente ospiti e la festa anche sotto qualche goccia di pioggia si è svolta ugualmente. I nostri figuranti e artisti sempre più partecipi non si sono fatti scoraggiare ed hanno animato il piccolo borgo, ma soprattutto porteranno in giro per l’Italia il buon nome di Cerreto Medioevale. Personalmente sono estremamente soddisfatto, gli spettacoli sono stati tutti molto apprezzati, ogni angolo del borgo ha raccolto ospiti pronti a gustare i tanti spettacoli e iniziative offerte. Devo ringraziare il grande spirito di collaborazione dei residenti, i volontari dell’associazione che hanno lavorato senza sosta e il sostegno dell’Amministrazione’. Sabato sera anche il sindaco Michele Ortenzi e l’assessore Michela Vita non hanno perso l’occasione di godersi il piccolo e fuori dal tempo borgo di Cerreto.

Alessio Carassai