'Cerreto Medioevale': 4mila visite a Montegiorgio. Premiati i migliori scatti

E’ lo spirito di socialità, la sensazione di sentirsi parte attiva di una grande famiglia, è questo l’elemento vincente che sta portando la rievocazione storica ‘Cerreto Medioevale’ a raccogliere risultati bel oltre le aspettative. Questa sensazione era stata già avvertita a giugno in occasione della rievocazione, ma è stata ribadita con forza alcuni giorni fa, in occasione della festa auto celebrativa che si è tenuta a Cerreto, frazione di Montegiorgio, organizzata dall’associazione ‘Rivivi Cerreto’ per ringraziare figuranti e volontari che a vario titolo hanno reso possibile la manifestazione. Alla fine si sono ritrovati in circa 200, fra i presenti anche il sindaco Michele Ortenzi accompagnato della Giunta, che hanno ringraziato tutti per lo straordinario lavoro di promozione che stanno svolgendo.

"E’ stata una bellissima festa – racconta Marco Rapazzetti, direttore artistico di Cerreto Medioevale – molto partecipata, ma è stato prima di tutto un modo per ringraziare e condividere chi ha lavorato per la rievocazione: figuranti, addetti alle cucine, i responsabili delle manutenzione, i residenti, tante persone che qui si sentono a casa. E’ difficile quantificare non avendo biglietti il numero di persone, ma da un calcolo a braccio in appena due giorni credo abbiamo raggiunto circa le 4.000 presenze. Nel piccolo borgo di Cerreto si può vivere la tranquillità, la socialità ed è proprio questo elemento a fare la differenza trasformandolo in un grande appuntamento attrattivo anche per numerosi gruppi storici provenienti da tutta Italia che ogni anno partecipano con gioia all’evento". Durante la serata si è tenuta la premiazione della prima edizione del concorso fotografico dal titolo ‘Uno sguardo nel Medioevo’; la giuria tecnica presieduta dal fotografo Claudio Marcozzi ha assegnato il primo premio a Maria Massari di Montecosaro; il secondo a Mirko Francioni di Montegiorgio e il terzo a Mauro Grilli di Senigallia. Ad allietare la serata ci hanno pensato i musicisti del gruppo ‘Errabundi Musici’.

a.c.