Certamen Latinum Firmanum: ultimo atto

La cultura classica per il futuro. Giunge alla XIV edizione il prestigioso Certamen Latinum Firmanum, la gara internazionale di latino riservata agli studenti delle scuole superiori italiane e dei Paesi Ue, nei cui programmi è contemplato lo studio della lingua e della cultura latine. Un evento di grande spessore culturale, organizzato e coordinato dal Liceo Classico "Annibal Caro", con la collaborazione della Biblioteca Civica "Romolo Spezioli" di Fermo, il patrocinio del Comune di Fermo, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Associazione Italiana di Cultura Classica e della Società Dante Alighieri di Fermo. La prova, della durata di sei ore, avrà luogo mercoledì 10 aprile alle ore 9 nella Sala Lettura della Biblioteca Spezioli di Fermo e consisterà nella traduzione dal latino in Italiano di un brano tratto dal "De Medicina" di Aulo Cornelio Celso. Il Certamen, infatti, si ispira alla Storia della medicina e viene ospitato per la prima volta nella Biblioteca "Spezioli" di Fermo, che ha dato immediata disponibilità a partecipare all’organizzazione del concorso e ad esserne sede di svolgimento, proprio per il nesso che la lega al tema della competizione: ovvero la secolare tradizione universitaria che unisce la disciplina medica alla Città di Fermo, di cui la Biblioteca Civica è erede attraverso il prestigioso fondo cinque-settecentesco donato dal medico fermano Romolo Spezioli (1642-1723), cui la Biblioteca, sorta nel 1688, è oggi intitolata. L’edizione 2024 del Certamen viene dedicata alla memoria del professor Piero Ferracuti, già docente di Latino e Greco, poi dirigente scolastico del Liceo Classico "Annibal Caro", recentemente scomparso, prestigiosa e qualificata la Commissione giudicatrice composta da Stefania Fortuna, docente di storia della medicina dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, Philippe Mudry, storico della Medicina e Professore emerito di Lingua e Letteratura Latina dell’ Università di Losanna; Giuseppe Flammini dell’Università di Macerata; Maria Chiara Leonori, direttrice della Biblioteca Civica di Fermo; Lorenzo Rosati, già docente di Lettere presso il Liceo Classico di Fermo.