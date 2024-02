Cesare Catà porta in scena ‘La Musa nel bicchiere’

Secondo appuntamento al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio con la rassegna ‘Magical Afternoon’, oggi alle 17,15 Cesare Catà porterà in scena ‘La Musa nel bicchiere’. Una sorta di viaggio eno - letterario dove gli spettatori, sono accompagnati fra le strade e la cultura degli Stati Uniti in un alternanza di narrazioni originali e letture sceniche. Tutto questo attraverso un racconto immaginario di una storia in cui quattro scrittori geniali e turbolenti si raccontano attraverso i drink che hanno più amato, un sapore unico divenuto la loro salvezza e loro maledizione allo stesso tempo. Le storie si intrecciano a partire da una sola giornata il 15 ottobre del 1952, a fronteggiarsi sono il daiquiri di Ernest Hemingway, il ginfizz di Tennessee Williams, il cocktail martini di Anne Sexton, il gintonic di Fitzgerald, e le parole sublimi connesse a questi cocktail. La parte recitativa sarà alternata e accompagnata dalle suggestive musiche di Ludovica Gasparri. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Ciaotickets oppure al botteghino del teatro.