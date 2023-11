Cesetti: adesso fatti, non parole

Servono fatti e meno discorsi celebrativi. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti che sottolinea: "Se ci limitiamo a celebrare le ricorrenze e a rinverdire le buone intenzioni ogni volta che si verifica un nuovo femminicidio, ma non facciamo nulla per tentare di modificare concretamente le cose, perfino quando il nostro ruolo di consiglieri regionali ce ne offre l’opportunità, le istituzioni rischiano di sprofondare nell’ipocrisia. Per tale motivo, al termine della sessione del consiglio dedicata alla presentazione del Rapporto annuale sulla violenza contro le donne nelle Marche, ho depositato una richiesta al presidente dell’Assemblea Dino Latini affinché vengano assegnati alla IV Commissione ulteriori sessanta giorni per esaminare la proposta di legge da me presentata insieme alla consigliera Manuela Bora, e sottoscritta da tutto il gruppo Pd, che prevede l’istituzione di un fondo volto a integrare le risorse nazionali del Reddito di Libertà alle donne vittime di violenza previste dal decreto legge n. 342020. Non è possibile, infatti, che si spendano parole di circostanza nelle occasioni ufficiali, e poi si ignorino le iniziative legislative che possono davvero migliorare la condizione sociale delle donne".