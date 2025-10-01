Cesetti all’opposizione: "Priorità alla Zes e al nuovo ospedale. C’è molto da fare"

L’anno prossimo compie 50 anni in politica, le prime elezioni se le è giocate che ancora faceva il liceo Fabrizio Cesetti. Stavolta non doveva nemmeno essere della partita, dopo due mandati di fila, alla fine non solo si è candidato per il suo Partito Democratico ma ha conquistato 4.141 voti, gli stessi di cinque anni fa, e un seggio, una bella conferma: "Sono 114 voti in più rispetto al 2020, quando tra l’altro l’affluenza alle urne era stata maggiore di ben 9 punti percentuali Non era semplice, confessa, ho fatto una campagna elettorale con pochi soldi ma con una spalla fondamentale, Francesco Giacinti, che ha fatto un passo indietro per lasciar spazio a me e poi si è speso per farmi eleggere, con lealtà, generosità ed efficacia". Il risultato però non è stato quello che speravate.

"In democrazia, i risultati delle urne vanno sempre rispettati, anche quando non piacciono. I marchigiani che hanno votato, molto pochi a dire il vero (un problema che deve interrogare tutti), lo hanno fatto in maniera estremamente chiara scegliendo la continuità. Dunque, al rieletto presidente Acquaroli vanno le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro. Da parte mia continuerà a esserci ancora la volontà di collaborare per il bene delle Marche, svolgendo un’opposizione ferma ma allo stesso tempo propositiva e costruttiva, di certo non ideologica né preconcetta, per ricomporre le evidenti fratture e disuguaglianze sociali, economiche e territoriali. La priorità sarà garantire quel diritto alla salute, oggi negato a un marchigiano su dieci, che non trovando risposte nel sistema sanitario pubblico e non potendo ricorrere alle strutture private, rinuncia a curarsi".

A chi pensa in questo momento, con i tanti voti comunque conquistati?

"Ringrazio quanti hanno creduto in me a partire da Matteo Ricci, che si è speso per dare alle Marche un governo del cambiamento, alternativo a quello della destra, dall’ex presidente Luca Ceriscioli. Ringrazio lo staff, la famiglia, le persone che mi sono state vicine, il grazie più grande a Montegiorgio che ha fatto la differenza. Un grande ringraziamento va al segretario provinciale della Federazione del Pd di Fermo Luca Piermartiri, che ha dato dimostrazione di vera maturità politica, di estrema correttezza e assoluta imparzialità nella gestione di tutta la fase elettorale. E’ stata quasi un’impresa, tenuto conto anche di una campagna elettorale difficilissima, segnata dalla presenza nel nostro collegio di candidature oggettivamente molto forti nelle liste della destra, su tutte quella del sindaco di Fermo, al quale pure vanno le mie congratulazioni".

E adesso?

"Ora si riparte subito perché gli impegni che ho preso in campagna elettorale diventeranno atti e proposte di legge che porterò in consiglio, sempre con un unico obiettivo: il bene della nostra comunità regionale".

Su cosa si impegnerà dai banchi dell’opposizione?

"Lo ripeto, la sanità, servono molte risorse per completare il nuovo ospedale di Fermo. E poi, bisogna vigilare sul territorio, evitare che si ripetano situazione come quella di San Marco alle Paludi dove si tenta di fare una centrale a biometano, accertarsi che la Zes sia davvero una realtà per le Marche e non una vuota promessa elettorale. Ci sarà molto da fare e io ci metto tutta la mia esperienza".

Angelica Malvatani