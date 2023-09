Cesetti:: "Fondi regionali. Più chiarezza" a Porto Sant'Elpidio

Se qualcuno pensava che l’interrogazione del gruppo consiliare regionale del Pd sui costi sostenuti dalla Regione per la Notte + rosa (21 – 26 agosto), fosse stata pensata come occasione di polemica verso il centrodestra, Fabrizio Cesetti chiarisce che la ratio è stata tutt’altra. Non solo: arriva a dire che i 40-50 mila euro erogati (su una spesa totale di 100mila euro, la parte restante è stata a carico del Comune) "sono troppo pochi per un evento simile e per una città di 27mila abitanti. Dovevano dare di più". "Chiariamo che questa è solo una delle tante interrogazioni che sono state, e saranno, presentate sulle modalità con cui vengono spesi i soldi pubblici da parte della Regione", aggiunge, prima di entrare nel merito.

"La manifestazione è ben riuscita per cui solo complimenti e congratulazioni a organizzatori e Comune – dichiara – e se l’Atim ha investito in quell’evento, bene ha fatto, fermo restando che deve rendere conto delle procedure seguite per dare copertura all’impegno". Ma poi aggiunge, spiazzante: "Il fatto certo è che ci ha investito troppo poco". E spiega: "La Regione ha finanziato di tutto e di più. Ad esempio, hanno dato 80mila euro a una bocciofila di Osimo. Perché non li ha dati anche a Porto Sant’Elpidio? E perché glieli hanno dati attraverso l’Atim, esponendola a una procedura da verificare? Sono stati dati 25mila euro, (come assegnavo anche io), al Comune di Francavilla (1000 abitanti) per ‘La notte dell’orgoglio marchigiano’. E poi danno 40-50mila euro per un evento in una città di 27mila abitanti? Il punto è questo. Non c’è nessun attacco da parte nostra, nessuna parola critica". Infine, "i destinatari delle risorse regionali devono essere i Comuni, a garanzia della legittimità della spesa. Non lo so se è stato così anche nel caso della Notte + rosa. Lo chiediamo".

m. c.