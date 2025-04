Cesetti: "Impianti da fonti rinnovabili, sono necessarie regole precise"

Per tutelare il territorio dal proliferare di istallazioni di impianti da fonti rinnovabili, sono necessarie norme precise. Questo l’intento della proposta di legge presentata in Consiglio regionale dai gruppi assembleari di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per l’individuazione delle aree idonee e non idonee dove autorizzare la realizzazione di nuovi progetti. "Non è possibile - afferma il consigliere del Pd Fabrizio Cesetti - che la maggioranza di Acquaroli si rifiuti di legiferare per dare alla Regione Marche norme certe e vincolanti rispetto all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Decidere di non decidere potrebbe diventare estremamente pericoloso, perché c’è il rischio che le Marche continuino a essere preda di speculazioni di società private, spesso straniere, che in nome del profitto non esitano a deturpare i nostri territori. Un problema che, come abbiamo visto in questi ultimi anni, non risparmia nessuna provincia. Altre Regioni, tra cui Veneto, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, si sono già dotate di norme che mirano a tutelare ambiente e paesaggio. Perché le Marche devono restare una giungla priva di regole. La proposta di legge intende circoscrivere i siti idonei per l’installazione di questi nuovi impianti alle aree a destinazione industriale e artigianale, incluse quelle dismesse, ai terreni agricoli abbandonati o incolti che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie, alle superfici di tutte le strutture edificate, compresi i capannoni industriali e i parcheggi, alle discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, alle miniere ecc".