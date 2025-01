Cesetti: "Impianto fotovoltaico a terra. Mire speculative, Regione in silenzio"

"E’ ormai chiaro che la Giunta regionale anziché contrastare le mire speculative di società, che hanno individuato il Fermano come zona privilegiata di questi ecomostri, ha assunto un atteggiamento remissivo, se non addirittura complice". Sono le parole del consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, a seguito della seduta dell’Assemblea delle Marche, dopo che la Giunta non ha risposto all’interrogazione presenta dallo stesso consigliere del Pd avente ad oggetto l’autorizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in località via Fonte Murata di Monte Urano. "Si tratta di un atteggiamento irrispettoso non solo nei confronti del Consiglio regionale – commenta Fabrizio Cesetti - ma soprattutto verso le popolazioni interessate che rischiano di trovarsi a convivere con un nuovo impianto che prevede l’ubicazione a terra di 7.930 pannelli pari a 4.876,95 kWp di potenza complessiva in località via Fonte Murata e le opere connesse ricadenti anche sul comune di Fermo. E’ inaccettabile, specialmente dopo che l’assemblea delle Marche ha approvato all’unanimità nel marzo 2024 una legge basata sostanzialmente sul testo da me presentato, per dotare la Regione di linee guida chiare, affinché il paesaggio, la qualità ambientale e i beni culturali marchigiani venissero salvaguardati da simili devastazioni secondo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Temo che in quel voto favorevole del centrodestra si celasse la furbizia, un modo per non andare in conflitto con il territorio alle vigilia delle elezioni europee".

Sulla questione impianti fotovoltaici o impianti a biogas, negli ultimi anni ne sono stati proposti numerosi: fra Montegiorgio e Falerone; fra Servigliano e Belmonte Piceno il consiglieri Cesetti, ha sempre dimostrato sensibilità ma anche forte diniego. "E’ ora che il centrodestra che governa l’Italia e le Marche, - conclude Cesetti - si decida a prendere posizione più ferma e soprattutto coerente con le dispendiose iniziative di promozione e valorizzazione del territorio, che prima ancora deve essere protetto".