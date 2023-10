Cesetti: studio preliminare su metrotranvia Amandola-Porto San Giorgio

Un contributo di 70.000 euro alla Provincia per avviare uno studio preliminare di fattibilità dedicato alla realizzazione della metro tranvia Adriatico-Appennino, che torni a collegare come avveniva in passato Porto San Giorgio e Amandola. A chiederlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, che ha presentato un emendamento alla Prima commissione della Regione Marche per inserire la proposta nell’assestamento di Bilancio 2023-2025. "Ritengo si tratti di un progetto importante - spiega Cesetti - soprattutto in chiave di rilancio e ripopolamento delle aree interne, specie quelle colpite dal sisma del 2016. Il Fermano è stato dotato, fino al 1956, della ferrovia Adriatico-Appennino che congiungeva Porto San Giorgio ad Amandola. Gran parte di quel tracciato è ancora conservato. In una logica di consumo zero di nuovo suolo, il rilancio di una metro tranvia potrebbe contribuire a sopperire alla mancanza di collegamenti pubblici su rotaia che, spingendo i cittadini all’utilizzo dei mezzi privati, genera una crescente congestione del traffico, aumenta l’inquinamento, è causa di incidenti. Problemi destinati ad aggravarsi con la costruzione del nuovo ospedale a Campiglione di Fermo e lo sviluppo edilizio". Un progetto che rientrerebbe a pieno titolo nei programmi di viabilità green tanto apprezzati a livello nazionale ed europeo. "Nel Pnrr – conclude Cesetti - sono previsti finanziamenti rivolti a infrastrutture per la mobilità pubblica che utilizzano l’energia elettrica o l’idrogeno. Tali fondi, però, sono attivabili solo in presenza di progetti di fattibilità. Occorre fare presto".