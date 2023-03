Cesetti sugli impianti fotovoltaici: "Ora la Regione tuteli il territorio"

di Alessio Carassai

La Terza commissione consiliare della Regione Marche dà il via all’iter procedurale per la proposta di legge depositata dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti (nella foto) riguardante le ‘Norme per la valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e rurali della Regione che disciplina la realizzazione di impianti fotovoltaici’. Si tratta di un passaggio importante in particolare dopo le accese proteste contro l’ipotesi di realizzare impianti agri-fotovoltaici che di recente hanno interessato Sant’Angelo in Vado in provincia di Pesaro-Urbino e la nostra zona, in particolare l’area di Colle Ete, ai confini tra Belmonte Piceno e Servigliano. Ed è proprio su quest’ultimo caso che il consigliere Cesetti aveva già presentato il mese scorso una mozione, che sarà discussa dall’assemblea regionale martedì.

"A causa di alcune lacune presenti nella legislazione nazionale – afferma Cesetti – le Marche sono diventate terra di conquista per società straniere che vengono a realizzare impianti fotovoltaici, minando la qualità ambientale e la capacità produttiva dei nostri agricoltori, con devastazione di siti ed ecosistemi. Esercitando le prerogative dall’articolo 117 della Costituzione, la Regione ha il diritto, e soprattutto il dovere, di tutelare il proprio patrimonio naturale e culturale, i beni paesaggistici individuati dal Piano paesistico ambientale regionale, nell’ottica di difendere e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per tale motivo la legge che ho presentato dà alla Regione la facoltà di individuare le aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici". Un passaggio molto importante.

Tra i siti con indicatori di idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici ci sono infatti: aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, incluse quelle dismesse; i terreni agricoli abbandonati o incolti da almeno cinque annate agrarie e anche le superfici di strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi.

E ancora, nell’elenco ci sono anche discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, i siti dove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l’area dell’impianto.