Cesetti: "Tante lamentele dai punti prelievo di Montegiorgio e Petritoli"

Nel corso delle ultime settimane sono state ravvisate diverse lamentele da parte degli utenti del territorio, per accedere ai servizi dei punti prelievo nei presidi di Montegiorgio e Petritoli, che hanno subito una drastica riduzione dei servizi. Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, che ha presentato alla Giunta Acquaroli due interrogazioni per chiedere spiegazioni e soprattutto il ripristino dei servizi. Stando a quanto riscontrato dal rappresentante del Pd, il poliambulatorio di Petritoli che serve la media Valdaso riesce a seguire solo 20 utenti giornalieri, mentre a Montegiorgio che gestisce la media Valtenna si arriva a 60 prelievi giornalieri. Un disagio soprattutto per la popolazione più avanti con gli anni, senza contare le lunghe file per accedere al servizio, a cui si aggiungono altre criticità per riuscire e recuperare i referti. Qui infatti per far fronte al taglio dell’orario, la consegna dei referti è stata affidata agli addetti del Cup che devono già occuparsi di accettazioni e pagamenti. Inevitabile, quindi, un pesante aggravio dei tempi di attesa per entrambi i servizi.

"Purtroppo non passa settimana che la sanità fermana non faccia registrare nuove criticità. Spero che gli atti da me presentati – afferma Cesetti – spingano la Giunta regionale ad attivarsi subito per porre rimedio a questi disservizi che, oltre a essere già di per sé molto gravi, visto che dimostrano ulteriormente la scarsa attenzione della Regione Marche ai bisogni del fermano e in particolare delle aree interne, diventano addirittura odiosi se consideriamo che vanno a penalizzare principalmente le fasce più deboli della popolazione come gli anziani e le persone con disabilità, o chi è in difficoltà economiche e non può rivolgersi alle strutture private. Quando sostengo che, mese dopo mese, la giunta regionale sta demolendo il diritto universale alla salute, intendo esattamente ciò. E’ evidente, infatti, che questi ridimensionamenti, dovuti principalmente ai recenti tagli alla sanità approvati dalla giunta regionale, costringono un numero crescente di cittadini a rinunciare ai controlli e alle conseguenti cure".

a.c.