Lutto per la Cgil, morto Cesare Massacesi

Fermo, 20 novembre 2023 – Una delle colonne portanti della Cgil, un volto amico e rassicurante, un militante vero per i diritti di tutti. Si è spento ieri all’improvviso a 51 anni Cesare Massaccesi, per un malore che non gli ha lasciato scampo. Sconvolti gli amici e colleghi del sindacato, Massaccesi, originario di Montelparo, era il responsabile della Fillea di Fermo e Ascoli Piceno, rappresentava il settore edile e la sua sede di riferimento della Cgil era quella di Amandola.

Oggi tutti i luoghi del sindacato resteranno chiusi per lutto, il segretario provinciale della Cgil Alessandro De Grazia si è detto sconvolto: "Un compagno unico, instancabile, sempre pronto ad aiutare gli altri, amava la Cgil ed era amato da tutti noi".

"La nostra organizzazione – ha continuato, commosso – si regge su tanti pilastri, iscritte ed iscritti, attivisti, quadri e delegati, funzionari dell’apparato politico e della tutela individuale. Con la morte di Cesare la Cgil perde uno dei suoi pilastri. Una perdita che affronteremo con forza, come farebbe lui, stringendoci alla moglie i figli la madre e tutti quelli che come noi lo hanno amato".

“Facciamo – la conclusione del segretario provinciale – ancora fatica a credere che possa essere accaduto, però dovremo farcene una ragione. Ci hai lasciati troppo presto compagno avevamo bisogno di te. La tua instancabile militanza ci mancherà, ci mancherà il tuo sorriso, le tante serate passate insieme nel giardino della Camera del lavoro Cgil Fermo, tra politica musica e sindacato".