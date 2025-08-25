Chalet non a norma e droga nel bagno: denunciato il titolare e multa da 15mila euro

Porto San Giorgio (Fermo) 25 agosto 2025 - Gravi violazioni alle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per mancanza di manutenzione dell’impianto elettrico e assenza di estintori verificati. Per questo motivo i carabinieri di Fermo, quelli del Nas di Ancona, dell’Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno e del Nucleo cinofili di Pesaro hanno denunciato il titolare di uno stabilimento di Porto San Giorgio e gli hanno comminato una multa di 15mila euro.

L’attività di controllo ha inoltre portato all’identificazione di oltre 20 avventori e le unità cinofile hanno rinvenuto stupefacenti pronti al consumo, tra cui hashish, lungo il tratto di spiaggia e all’interno delle toilette dello stabilimento sanzionato. Un episodio particolarmente rilevante ha visto l’identificazione e denuncia per spaccio di un 21enne fermano, trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Alla vista dei militari dell’Arma, il giovane ha tentato di fuggire sulla spiaggia, ma è stato prontamente bloccato.