Champions ITT: le squadre vincitrici

Alla sua prima edizione la ‘Champions ITT’ ha fatto il pienone. Il torneo studentesco di calcetto, tutto al maschile, dell’istituto tecnico-tecnologico ‘Montani’ di Fermo ha visto la partecipazione di 18 classi per un totale di oltre 200 studenti che si sono sfidati in 4 giorni estratti a sorte; quarti e semifinale. Grande attesa per la finalissima durante la quale i blancos del Real Madrid- 4° BSB si sono imposti con un ineccepibile 6-3 sui nerazzurri dell’Atalanta- 3° TCA. Dal presidente del team vincitore, Tommaso Pennesi, coppa e complimenti a mister Daniel Sabbatini e alla rosa composta da Alessandro Mandolesi, Mattia Mancini, Giorgio Torresi, David Barbagianni, Luca Bellabarba, Samuele Angeloni e Edoardo Palmieri. Consegnati anche i premi speciali per miglior portiere a Luca Bellabarba; miglior giocatore- Alessandro Mandolesi e capocannoniere a Tommaso Camela. "Ringraziamo la società sportiva ‘Tirassegno 95’ per la disponibilità del campo da gioco e la bocciofila per il servizio bar- hanno fatto sapere gli organizzatori Francesco Traini, Alex Giommarini, Davide Curti- l’amministrazione, in particolare l’assessore Alberto Scarfini; l’assessore Mirco Giampiero referente del quartiere Tirassegno, nostro quartier generale, e l’assessora nonchè professoressa dell’Itt, Ingrid Luciani per il supporto nell’organizzazione. Onore agli sconfitti di mister Andrea Giarelli: Tommaso Minnetti, Andrea Pantanetti, Moreno Toto, Alexandru Codrean, Pietro Offidani, Tommaso Camela".