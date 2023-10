"Chat hard per minorenni". Trovato materiale pornografico. Denuncia alla polizia postale

"Il gruppo più grande di Fermo". Non è il titolo di una canzone, di un film o di chissà cosa, ma un gruppo creato sulla nota piattaforma di messaggistica WhatsApp che ha fatto scattare forte preoccupazione tra genitori e operatori scolastici, in quanto servirebbe per "arruolare" adepti con lo scopo di diffondere contenuti pericolosi per la formazione socioculturale dei minori, materiale e video pedopornografici, anche autoprodotti. L’allarme è scattato da alcune settimane quando un padre, controllando i messaggi e le varie piattaforme social sul telefonino della figlia 13enne, ha scoperto che faceva parte di questo gruppo WhatsaApp. Il genitore, allarmato da quanto appreso, ha iniziato a sbirciare e si è reso conto che gli iscritti erano tantissimi, tutti minori e molti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Approfondendo l’analisi delle conversazioni che avvenivano attraverso la messaggistica, ha scoperto che i contenuti erano tutt’altro che rassicuranti.

All’interno della chat del gruppo c’erano contenuti dannosi e, come detto, video e foto a sfondo sadomaso e pedopornografico. Il papà della ragazzina si è subito messo in contatto con gli altri genitori delle sue amiche e dei suoi amici, tutti coetanei, scoprendo così che alcuni di loro, come la figlia, facevano parte del gruppo. A quel punto è partito un tam tam, che ha coinvolto inizialmente padri e madri di tantissimi ragazzini, specialmente di Fermo e Porto San Giorgio. Un allarme che ha fatto emergere come molti minori facciano parte del gruppo e come alcuni di questi abbiano inserito direttamente nella chat i contenuti hard, alcuni anche autoprodotti. Vista la situazione, estremamente pericolosa per ragazzini e ragazzine, soprattutto delle scuole medie, i comitati scolastici dei genitori si sono attivati per coinvolgere anche gli insegnanti allo scopo di creare una rete di adulti che possa contrapporsi a tale grave fenomeno.

L’obiettivo del gruppo, infatti, è aggiungere sempre più giovanissimi, coinvolgendo intere rubriche di ragazze e ragazzi. Al momento gli iscritti sono circa un migliaio. Intanto il caso è stato denunciato alla questura dai genitori e poi la polizia postale, dopo aver acquisito gli screenshot delle conversazioni avvenute tramite il gruppo WhatsApp, ha subito avviato le indagini per dare nomi e volti ai promotori del gruppo. L’obiettivo chiaramente è capire se dietro a questa iniziativa ci siano adulti mascherati da minori con lo scopo di carpire immagini e video agli ignari "adepti" o se è solo una creazione di qualche ragazzo e ragazza minorenne. In ogni caso è necessario che i tutti genitori e gli insegnanti interessati inizino ad assicurarsi che i propri figli o i propri allievi non facciano parte del gruppo e che, in caso contrario, ne escano al più presto.