"Che amarezza vedere i consiglieri tramare"

Il più amareggiato è il presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti: "C’è grande sofferenza nel vedere derubricata una situazione delicata con un post sui social. Quando una parte di maggioranza arriva a tramare durante un consiglio per far mancare il numero legale (in una questione delicata come la legge 194, ndr) non mi pare che ci dobbiamo dire altro, l’ho detto anche al sindaco. Situazione di malessere che non credo sia solo nostra, altrove la compattezza è più di forma che di sostanza Le provinciali potevano essere operazioni fatte insieme, così come le regionali. Se l’approccio diventa questo, si prende atto, non nascondo il rammarico, si sarebbe potuto lavorare in maniera diversa se non si voleva accompagnare alla porta una forza di maggioranza. Abbiamo saputo che si dice che ci si è liberati di un problema senza di noi. Prendiamo atto, la spinta a farci fuori era iniziata già quando abbiamo sottolineato che il limite dei due mandati per noi valeva anche per gli assessori". A chi gli chiede se non intende fare un passo indietro nel suo ruolo da presidente del consiglio risponde: "Per statuto il presidente del consiglio risponde al consiglio stesso ed è dal consiglio che va sfiduciato. Le mie dimissioni non sono dovute, visto che sono stato nominato all’unanimità e ho gestito il consiglio credo in maniera impeccabile. Poi, valuterò, mi aspetto grandi attacchi su questo che peraltro già mi sono stati fatti dalla stessa maggioranza di cui ero parte. Ma la situazione di malessere non credo sia solo nostra, altrove la compattezza è più di forma che di sostanza. Non ci andava più di fare come il pranzo di parenti serpenti, i rapporti umani sono compromessi. In questi anni abbiamo dimostrato che se si vuole trovare una sintesi si trova, l’abbiamo trovata per 5 anni perché c’era la cura di rispettarsi e trovare un punto di incontro. Le provinciali potevano essere operazioni fatte insieme, così come le regionali. Se l’approccio diventa questo si prende atto, non nascondo il rammarico, si sarebbe potuto lavorare in maniera diversa se non si voleva accompagnare alla porta una forza di maggioranza".

La vicinanza al candidato di centrosinistra Matteo Ricci non è un mistero: "Ho partecipato a incontri come esperienza civica, in diversi momenti sempre in trasparenza e chiarezza. Siamo di centrosinistra e così votiamo alle regionali e alle nazionali, giovedì altri hanno buttato via il progetto multicolore. Continueremo a votare quello che è funzionale alla città e per il futuro ci sentiamo liberi di scegliere da che parte stare. Per le prossime comunali ci saremo, con una nostra proposta e ci confronteremo con forze politiche, sociali e i cittadini comuni, portatori di una proposta per il futuro di Fermo".

a.m.