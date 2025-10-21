Che sfida al ’Premio de Lu cazolà’ . La vittoria va al quartiere Corva

Domenica ricca di eventi a Porto Sant’Elpidio, la mattina con la nona edizione della Cicloskatenata, a cura dell’Asd Skatenaty, ed il pomeriggio con il 28esimo "Premio de Lu cazolà", tipica manifestazione organizzata da San Crispino Eventi che anticipa la festa del patrono. Al termine della fitta gara per realizzare la migliore scarpa è stato il quartiere Corva ad avere la meglio salendo sul gradino più alto del podio: per loro è il terzo successo assoluto, il secondo di fila dopo quello dello scorso anno, a conferma di un trend positivo nella competizione. A distinguersi tra tutti i partecipanti è stato Francesco Fanini del quartiere Faleriense, premiato come miglior artigiano "La tradizione viene portata avanti anche dai più giovani e questo ci rende orgogliosi – ha commentato il sindaco Massimiliano Ciarpella – le calzature sono la nostra identità, premiare un giovane è segno di continuità e rinnovamento della nostra vocazione". Ad arricchire il pomeriggio, oltre al mercatino "Le Piazzette" in collaborazione con Cna, lo spettacolo dei fantastici Lando e Dino. Un’ora di risate e divertimento con i racconti del duo comico, apprezzato dalla grande cornice di pubblico che ha riempito la piazza. La stessa piazza Garibaldi che qualche ora prima aveva visto sfrecciare in mountain bike gli oltre 160 ciclisti della "Cicloskatenata", con loro per il primo tratto anche l’amministrazione comunale, che poi ha lasciato proseguire i partecipanti nella cicloturistica di 30km lungo i luoghi iconici della città. I gruppi premiati sono stati la MG Bike, i Free Spirit, la Sace Fermo, News Limits, RGhiro ed i Pupilli. Il "Pasta Party" ed il Dj set hanno chiuso questa straordinaria edizione. La settimana di appuntamenti prosegue con un palinsesto ricco e vario tra cultura, intrattenimento, musica, sport e moda, in attesa della fiera mercato di domenica. Mirco Catini e tutto il team di San Crispino Eventi invitano la cittadinanza a partecipare.

Nadir Tomassetti