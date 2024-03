"Che successo la nuova piscina"

"Un successo per la città è stata, martedì scorso, la decisione del Consiglio comunale di approvare la costruzione della piscina sanitaria riabilitativa nei pressi dell’ex ospedale cittadino, con annessi studi medici". Lo riferisce il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo: "Anche la minoranza ha sostenuto lo sforzo condotto dalle istituzioni in favore del recupero degli spazi a vantaggio anche dell’immagine della città. Mi permetto di parlare di questo ampliamento anche in forza della mia lunga esperienza Consiglio comunale iniziata nel 1998. Nel corso dei passati decenni il futuro della struttura ospedaliera è stato sempre al centro del dibattito. Porto San Giorgio ha dovuto assistere alla progressiva perdita di servizi essenziali per la collettività, da quello delle nascite passando per il pronto soccorso ed altri importanti reparti come Ortopedia e Chirurgia. Finalmente, possiamo dire con soddisfazione, è stata invertita la rotta. Anni di impegni, scontri, polemiche accese e progetti rimasti nel cassetto sono ormai destinati a diventare un lontano ricordo grazie all’impegno dell’Amministrazione Vesprini e a quello della Regione con i consiglieri del territorio, in particolare Marco Marinangeli. Siamo arrivati alla conclusione di un lavoro divenuto finalmente concreto, reso possibile con i fondi del Pnrr. Quest’ala della struttura ha atteso a lungo di trovare una destinazione: adesso c’è".