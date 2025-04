"Che teatro bellissimo qui a Fermo e che pubblico affettuoso"

È stata a Fermo a ottobre 2024 Sonia Bergamasco, attrice intensa, bella e originale. Stavolta arriva in biblioteca e al cinema degli Artisti per due lavori molto personali, per presentare un libro, ‘Un corpo per tutti. Biografia del mestiere dell’attrice’, e il documentario di cui è regista, dedicato a Eleonora Duse. Torna volentieri nella città che a teatro, per La locandiera di Goldoni, le ha tributato tanto affetto: "Che teatro bellissimo il vostro, e che pubblico affettuoso". Sorride e spiega che il libro che presenta, uscito per Einaudi, è in realtà un saggio per raccontare il mestiere dell’attore: "Amo molto scrivere e mi piaceva l’idea di raccontare questo nostro mestiere per il quale bisogna essere sempre attenti, sempre pronti a intercettare pulsioni e energie. Bisogna stare in eterno movimento". Lei di fare l’attrice non è certo stanca, è un modo di essere, di esprimersi, di colorare il mondo. Dalle pagine del libro, l’incontro con Eleonora Duse: "E’ proprio attraverso di lei che ho cercato di parlare del mestiere dell’attore, la sua è un’immagine contemporanea, è stata un’attrice immensa e fortissima". Una donna unica, la Dusa, con ammiratori ovunque, da Joyce a Giorge Bernard Shaw, da Cechov a Stanislavskij: "Ho ricostruito la sua vicenda attraverso emozioni e incontri, nel documentario c’è uno spazio anche per Fabrizio Gifuni che è mio marito, un pezzo di vita più che un collega, è stato bello condividere anche quel viaggio nella storia della Duse". Venerdì a Fermo ci sarà anche Luca Zingaretti, con il suo film ‘La casa degli sguardi’, sempre alla Sala degli Artisti, Montalbano che incrocia la sua Lidia: "E’ davvero curioso che ci si ritrovi a Fermo tutti e due, sanza sapere l’uno dell’altra. Lidia è un personaggio che amo, così come sono orgogliosa del mio ruolo in Quo vado di Checco Zalone e di molto altro che ho fatto e che il pubblico ricorda in modo particolare. Ogni pagina della mia storia è parte di me, è una tappa del mio viaggio. Mi ci riconosco". L’appuntamento con Sonia Bergamasco alla biblioteca civica Romolo Spezioli è per le 17 di venerdì 4 aprile, alle 20,15 apricena alla Sala degli artisti, a seguire il film ‘Duse, the Greatest, a seguire l’intervento dell’attrice, oggi anche regista, scrittrice, una donna creativa che ama raccontare la vita di un attore. Prenotazioni su liveticket. Angelica Malvatani