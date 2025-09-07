Lo chef stellato al Salesi: “Per i piccoli pazienti i tortellini cucinati come quando ero bimbo”

Fermo, 7 settembre 2025 – Lo chef stellato Richard Abou Zaki al Salesi per regalare gusto e sorrisi ai bambini ricoverati in oncoematologia, un sogno che è diventato realtà. Richard Abou Zaki, uno degli ‘stellati’ più giovani d’Europa nel suo Retroscena di Porto San Giorgio, ha cucinato un piatto della tradizione, semplice ma straordinario, per i genitori, per alcuni dei piccoli pazienti e per il personale del reparto di Oncoematologia Pediatrica del presidio materno-infantile ‘Salesi’: tortellini alla panna, o meglio con crema di Parmigiano.

Si tratta dell’ultima iniziativa pensata dall’associazione ‘Progetto Gaia’, attiva dal 2018 e formata dai genitori che hanno frequentato il reparto diretto dalla dottoressa Paola Coccia. Regalare un momento di convivialità e di spensieratezza, questo l’obiettivo dell’associazione di Porto San Giorgio condiviso con l’Aou delle Marche: «Per noi il ‘Salesi’ ormai è un punto di riferimento e da anni sosteniamo, anche attraverso il finanziamento di gruppi di ricerca, le famiglie dei bambini ricoverati in questo plesso ospedaliero – è il commento del referente di ‘Progetto Gaia’, Filippo Marilungo –. Nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare i nuclei familiari che entrano e hanno a che fare in quest’area ospedaliera assolutamente straordinaria che è l’oncoematologia pediatrica».

Al ‘pranzo stellato’ in corsia ha voluto essere presente anche il Direttore Generale dell’Aou delle Marche, Armando Marco Gozzini: «Una bella giornata per i piccoli ricoverati e per le famiglie, ma anche per il personale. È stato molto simpatico condividere questo piatto di tortellini di altissimo livello preparato da uno chef stellato che non finiremo mai di ringraziare per la sua sensibilità. Pranzare assieme, con i piccoli pazienti, con i loro genitori e i sanitari di questo reparto molto importante per noi, davvero un bel segnale. Ringraziamenti che vanno tributati poi a ‘Progetto Gaia’ che questa, come tante altre iniziative, l’ha pensata, voluta e organizzata come sempre alla grande».

Con la sua arte infinita Richard all’interno della piccola ma organizzata cucina del personale, in pochi minuti è riuscito a creare il piatto della tradizione declinandolo al sublime. È stato lui stesso poi, stanza per stanza, a distribuire i tortellini ai piccoli ricoverati che potevano guastarli e ai loro accompagnatori: «Il mio desiderio era quello di regalare una carezza, un abbraccio e perché no, un’emozione preparando il piatto a chi sta passando un periodo difficile. I tortellini con la panna, per me che sono cresciuto a Modena, sono la ricetta della mia infanzia, dei pranzi della domenica da bambino; un piatto della tradizione che mantiene però tutta la sua contemporaneità. Ecco perché l’ho scelto in questa giornata davvero unica per me».